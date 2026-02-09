İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçileri, maaş ve diğer alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yeniden iş bıraktı. Sabah saatlerinde Buca Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçiler, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Uzun süredir alacaklarını alamadıklarını belirten işçiler, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını ifade etti. Belediye binası önünde sloganlar atan emekçiler, hakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sendika temsilcileri ise sorunun çözümü için belediye yönetimiyle defalarca görüşme yapıldığını ancak somut bir adım atılmadığını belirtti. İşçilerin kararlı bekleyişi sürerken, belediye yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.