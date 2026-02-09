Usta yapımcı Erol Avcı’nın imzasını taşıyan ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Rüya Gibi” dizisi, bu akşam 10. bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Celil Nalçakan’ın canlandırdığı kuaför Tarık karakterinin hikâyesinin bu bölümle birlikte sona ereceği öğrenildi.

Tarık’tan Çiğdem’e duygusal veda

Dizinin 10. bölüm ön izlemesinde, Tarık’ın kızı Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ile hastane odasında yaptığı duygusal konuşma izleyicilerin dikkatini çekmişti. Tarık’ın, “Beni affet ama benim için değil, kendin için… İçindeki bu öfkeyle yaşamaman için…” sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yeni karakter geliyor, reytingler belirleyici olacak

Celil Nalçakan’ın ayrılığıyla birlikte diziye yeni bir karakter dahil oluyor. “Rüya Gibi”nin güçlü oyuncu kadrosuna, Aydan’ın abisi Eralp rolüyle Kerem Can katılıyor.

20 yıl hapishanede kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Eralp, büyük bir sırla hikâyeye dahil olacak. Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü, yapımın geleceği açısından kritik önem taşıyor.

13 bölüm yayın garantisi bulunan “Rüya Gibi” dizisinin kaderi, bu akşam alınacak reyting sonuçlarıyla netleşecek.