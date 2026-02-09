Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç külçe altın oldu.

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında

Ocak ayında külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

BIST 100 endeksi yüzde 9,50 ,

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ,

Mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde avro yüzde 1,18, dolar ise yüzde 1,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise;

BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında reel getiri sağlarken,

DİBS yüzde 0,18 ,

Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76 ,

Avro yüzde 3,22 ,

Dolar yüzde 3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 ve 6 aylık değerlendirmede de zirve altının

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde dolar, her iki endekse göre de yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede ise külçe altın;

Altı aylık değerlendirmede ise külçe altın;

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16 ,

TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,44 oranlarında reel getiri sağladı.

Bu dönemde dolar, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,50, TÜFE’ye göre ise yüzde 6,75 oranlarında kayıp yaşattı.

Yıllık bazda da en yüksek getiri külçe altında

Yıllık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 66,41 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

Avro yüzde 8,37 ,

Mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ,

DİBS yüzde 6,10 oranlarında reel getiri sağladı.

BIST 100 endeksi yüzde 0,51, dolar ise yüzde 4,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise;

Avro yüzde 5,49 ,

Mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ,

DİBS yüzde 3,28 oranlarında reel getiri sağlarken,

BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ,

Dolar yüzde 6,93 oranlarında kayıp yaşattı.