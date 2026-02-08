Ankara ve Polatlı’nın köklü tarihini gün yüzüne çıkaran “Ankara Tümülüsleri” belgeseli, uluslararası festival yolculuğunu sürdürüyor. Kültürel mirası sinema diliyle anlatan yapım, 11 Mart 2026’da İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenecek Firenze Archeofilm Festivali kapsamında gösterilecek.

AKADEMİK VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Kazı Başkanlığı iş birliğiyle, Gordion Vakfı tarafından hazırlanan belgesel; Ankara bozkırında yükselen antik tümülüslerin tarihsel izini sürüyor. Yönetmenliğini Kadir Uluç’un üstlendiği yapım, bölgenin arkeolojik ve kültürel zenginliğini uluslararası platformda tanıtmayı hedefliyor.

BAŞKENTİN HAFIZASINA SİNEMA YORUMU

Yaklaşık 20 dakikalık belgeselde, başkent çevresindeki mezar tepelerinin yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda medeniyetler arası hafızayı taşıyan simgesel yapılar olduğu vurgulanıyor. Görsel anlatımı ve akademik katkılarıyla dikkat çeken yapım, Ankara’nın geçmişine ışık tutarken kentin kültürel kimliğine de yeni bir perspektif sunuyor.

HEDEF: KÜRESEL TANITIM

Sınırlı imkanlara rağmen hayata geçirilen projenin, hem Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtımına katkı sağlaması hem de Ankara’nın uluslararası alanda görünürlüğünü artırması bekleniyor. Festival gösterimiyle birlikte belgeselin yeni uluslararası etkinliklerde de yer alması hedefleniyor.