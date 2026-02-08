Keçiören Belediyesi, çalışanlarının acil durumlara karşı bilinç ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde “İlk Yardım Eğitimi” düzenledi. İki gün süren eğitim programında, temel ilk yardım bilgileri güncellenirken, hayat kurtarmaya yönelik doğru müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, alanında uzman eğitmenler Volkan Arslan ve Ömer Şahin katılımcılarla birebir ilgilenerek sahada karşılaşılabilecek olası vakalar üzerinden uygulamalar yaptırdı. Eğitim süresince, ilk yardımın doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmasının hayati önemi vurgulandı.

Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarıyor

Eğitim kapsamında; kanama ve zehirlenmelere müdahale, yanıklar, sıcak ve soğuk kaynaklı acil durumlar, kırık, çıkık ve burkulmalarda yapılması gerekenler detaylı şekilde ele alındı. Boğulma vakaları, solunum yolu tıkanıklıkları ve soluk borusuna yabancı cisim kaçması gibi kritik durumlarda uygulanması gereken yöntemler uygulamalı olarak gösterildi.

Özellikle heimlich manevrası, katılımcılara birebir uygulattırılarak anlatıldı ve zamanında yapılan doğru müdahalenin yaşamsal önemi örneklerle pekiştirildi. Ayrıca, ilk yardımda sıkça yapılan yanlış uygulamalar üzerinde durularak personelin farkındalığı artırıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara yazılı ve uygulamalı değerlendirme yapıldı. Süreci başarıyla tamamlayan belediye çalışanları, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.