AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirdiği belediye ziyareti sırasında CHP’li belediyelerin deprem bölgesindeki yardımlarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Paylaşımına “Şaka gibi, utanmıyorlar da” ifadeleriyle başlayan Acar, depremin ardından Türkiye’nin birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından biriyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Acar, yaraların sarılması için gece gündüz demeden çalışıldığını belirtti.

Deprem bölgesinde 455 bin konutun inşa edildiğini ve 11 şehrin köyleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Acar, bu sürecin tüm dünya tarafından hayranlıkla izlendiğini söyledi.

Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu olağanüstü süreci tüm dünya takdir ederken, kilit taşı döşenmiş birkaç sokak ve konulan birkaç çöp konteyneriyle övünebilecek aciz bir zihniyet, depremin yıl dönümünde bölgeye teşrif etti. Felaket alanını turist edasıyla dolaşıp akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyorlar.”

Depremde hayatını kaybedenlere ve geride kalan acılı ailelere duyulan saygı nedeniyle bugüne kadar sessiz kaldıklarını belirten Acar, muhalefetin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Acar, muhalefet genel başkanının sahadaki gerçekleri görmediğini ve şehirlerin hangi emeklerle yeniden inşa edildiğini idrak edemediğini ifade etti.

“Yalan, çarpıtma ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz” diyen Acar, acının siyasi malzeme yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Acar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu millet samimiyetsizliğe de istismara da prim vermez. Acıyı propaganda malzemesine çeviren anlayış, milletin hafızasında da siyasi ciddiyetinde de karşılık bulamaz. Bu tavır, çaresizliğin en gürültülü halidir.”