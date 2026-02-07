Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut” kapsamında Yalova’da yapılacak 1805 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimi, Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başlayan programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova’da 16 bin 746 başvuru yapıldı

Kura çekimi öncesinde konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde 1805 konut için 16 bin 746 başvuru alındığını söyledi. Usta, sosyal konutların özellikle dezavantajlı gruplara yönelik planlandığını belirterek, konutların 1030’unun şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için ayrıldığını, kalan 775 konutun ise diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara kura ile dağıtılacağını ifade etti.

Vali Usta ayrıca TOKİ’nin bugüne kadar Yalova’da bin 831 konut inşa ettiğini, bu yatırımların güncel değerinin yaklaşık 6 milyar liraya ulaştığını belirtti. Konutlarla birlikte sosyal donatı alanlarının da hayata geçirildiğini vurgulayan Usta, kentte devam eden ve planlanan yeni TOKİ projeleri hakkında da bilgi verdi.

“Milletin devlete olan güveni güçleniyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar ise konuşmasında, sosyal konut projelerinin yalnızca konut üretimi olmadığını, yeni yaşam alanları oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi. Ayar, deprem sonrası yürütülen hızlı konut üretim sürecinin devlet-millet arasındaki güveni pekiştirdiğini belirterek, yüksek başvuru sayısının da bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde milyonlarca başvuru

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut kampanyasına 8 milyon 841 binin üzerinde başvuru yapıldığını açıkladı. Geçerli başvuru sayısının 5 milyon 239 bin olduğunu ifade eden Caniklioğlu, TOKİ’nin bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 757 bini aşkın konut ve on binlerce sosyal donatı alanı inşa ettiğini söyledi. Caniklioğlu, Yalova’da yapılan başvuruların toplumun her kesimini kapsayan 6 farklı kategoride değerlendirildiğini kaydetti.

Vatandaşlar kura öncesi heyecan yaşadı

Kura çekimi öncesinde salonda heyecanlı bekleyiş yaşandı. Üçüncü kez başvuru yaptığını söyleyen emekli Sevdican Kaya, bugüne kadar hiç ev sahibi olamadığını belirterek umutla sonucu beklediğini ifade etti. İlk kez TOKİ kurasına katılan Aysel Karaca ise büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak kura çekimi gerçekleştirildi ve Yalova’da yapılacak 1805 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.