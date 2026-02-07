Yenimahalle Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir destek programı başlattı. Program kapsamında ilçede yaşayan 10 bin haneye, hane başı 3 bin TL olmak üzere toplam 30 milyon TL nakdi yardım yapılacak.

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Yenimahalle’de ikamet etmesive asgari ücret ve altında gelire sahip olması gerekiyor. Her haneden yalnızca bir başvuru kabul edilecek. Başvuru koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, 0 (312) 870 11 11 numaralı telefonu arayabiliyor.

Sosyal Destek Projeleri Devam Ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü sosyal destek projeleri de devam ediyor. Bu kapsamda 3 bin aile, et, kıyafet ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz temin etti.

Vatandaşlar, El Ele Sosyal Yardım Merkezi’ne gelerek ihtiyaçlarına göre ürünlerini, market düzeninde oluşturulan raflardan seçti. Özellikle çocuklara yönelik mont ve ayakkabı gibi kışlık kıyafet destekleri, aileler tarafından yoğun ilgi gördü.