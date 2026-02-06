Türkiye’de artan bireysel borç yükü yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için yapılandırma kapısı açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni ödeme planı devreye giriyor.

Son veriler, yasal takibe düşen kredi kartı ve bireysel kredi borçlularının sayısının 2 milyonu aştığını ortaya koydu. Toplam yapılandırma büyüklüğünün ise yaklaşık 288 milyar TL seviyesinde olduğu konuşuluyor.

Başvuru İçin 3 Ay Süre Tanındı

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular için süre sınırı da getirildi. Borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların 3 ay içinde bankalara başvurması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde sunulan yapılandırma imkanından yararlanılamayacak.

Borçlar 48 Aya Kadar Bölünecek

Yapılandırma kapsamında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Böylece aylık taksit tutarlarının düşürülmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor. Yeni planla birlikte özellikle yasal takip sürecindeki borçluların finansal olarak rahatlatılması amaçlanıyor.

Amaç: Takipteki Borcu Azaltmak

Ekonomi yönetimi ve bankacılık otoriteleri, yapılandırma adımıyla hem vatandaşın ödeme yükünü hafifletmeyi hem de bankacılık sisteminde büyüyen takipteki alacak riskini kontrol altına almayı hedefliyor.