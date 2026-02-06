Avrupa Komisyonu’nun cuma günü yayımladığı ön bulgular, TikTok’un kullanıcı güvenliği konusunda ciddi eksiklikler barındırdığını ortaya koydu. Komisyona göre video paylaşım uygulaması, kullanıcıların ekranlarını her yenilediklerinde sürekli yeni içerik sunan “sonsuz kaydırma” gibi tasarım özellikleri üzerinden çalışıyor ve bu yapı, zorlayıcı kullanım davranışlarını teşvik ediyor.

Düzenleyiciler, söz konusu tasarım unsurlarının kullanıcıların dikkat ve karar mekanizmalarını zayıflatarak uygulamayı tekrar tekrar açma ve uzun süre kaydırma alışkanlığı yarattığını belirtiyor. Bu durumun özellikle çocuklar ve gençler açısından ekran süresi risklerini artırdığına dikkat çekiliyor. Avrupa Komisyonu, genç kullanıcıların bu tür bağımlılık yapıcı dijital pratiklerden korunmasının sosyal medya platformları için temel bir sorumluluk olduğunun altını çiziyor.

Ön bulgular, dünya genelinde teknoloji şirketlerine yönelik artan denetimin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Komisyon, TikTok’un bağımlılık yaratan özelliklerin doğurduğu riskleri azaltmaya yönelik yeterli önlemleri almadığını vurgularken, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında platformlardan daha güçlü ve etkili koruma mekanizmaları beklenildiğini ifade ediyor.