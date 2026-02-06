AFAD verilerine göre deprem, 6 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.16.13’te kaydedildi. Depremin merkez üssü Kemah (Erzincan) olarak açıklanırken, yerin 4.52 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin Teknik Bilgileri

Büyüklük: 4.9 (MW)

Merkez Üssü: Kemah (Erzincan)

Tarih: 06.02.2026

Saat: 14:16:13 (TSİ)

Derinlik: 4.52 km

Enlem: 39.7069

Boylam: 38.8464

Hangi Yerleşim Yerleri Etkilendi?

Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre sarsıntı, Kemah ve Refahiye ilçeleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerde hissedildi. Depreme en yakın yerleşim yerleri arasında Sarıkoç, Hakbilir, Babaaslan ve Bölüktepe bulunuyor.