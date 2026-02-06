Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında bulunduğu Hatay’da açıklamalarda bulundu. Şambayat Belde Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi ziyaretlerinin ardından konuşan Özel, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ve iktidarın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son bir haftadır depremden etkilenen illerde olduklarını vurgulayan Özel, kendilerini bölgeyi yalnız bırakmakla suçlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı dönemde Suudi Arabistan ve Mısır’a yaptığı ziyaretleri hatırlattı. Özel, “Bize deprem bölgesini terk etmekle suçlama yöneltiyorlar ama bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerini görüyoruz. Asıl deprem turistinin kim olduğu ortada” dedi.

Hatay’daki konuşmasında, “Tayyip Bey Suudi Arabistan’da prense kucaklaşmaya gitti. Herkes sevdikleriyle buluştu; ben de sevdiklerimle bir aradayım” ifadelerini kullanan Özel, Adıyaman’da ise eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Tayyip Bey dışarıdaydı, sevdikleriyle. Suudi Arabistan’da ‘katil’ dediği prensle kucaklaştı, ardından ‘darbeci’ dediği Sisi ile kucaklaştı. Ben ise bir haftadır sevdiklerimle; Osmaniyelilerle, Gazianteplilerle, Adıyamanlılarla kucaklaşıyorum.”

Özel, CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara yönelik eleştirilere de ayrıntılı rakamlarla yanıt verdi. CHP’li belediyelerin deprem sürecinde 9 bin 638 araç gönderdiğini, 28 bin 521 personelin sahada görev yaptığını belirten Özel, “7 bin 200 tır, 4 uçak ve 6 gemiyle yardım malzemesi gönderdik. Bölgede 155 mobil mutfak kurduk, 163 ikram aracı hizmet verdi, 18 mobil fırın ekmek üretti” dedi.

Yardım kalemlerini tek tek sıralayan Özel, “3 milyon battaniye, 266 bin ısıtıcı ve soba, 2 bin 220 jeneratör yolladık. 4,6 milyon hijyen paketi dağıttık, 50 bin çadır ulaştırdık, 1.810 konteyner kurduk. ‘Bir tane çivi mi çaktılar’ diyorlar. Ben bunları bugüne kadar anlatmadım. Çünkü bu bizim vazifemiz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, deprem bölgesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı çözümler ve gerçek bir yeniden inşa süreci için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.