Mamak Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürü, araştırmacı gazeteci Umut Özkan, İLESAM tarafından düzenlenen Cumartesi Sohbetleri ve Şiir Dinletisi etkinliğinin bu haftaki konuğu olacak.

Cumhuriyetin değerleri ve Başkent Ankara temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Özkan, tarihsel ve kültürel perspektiften önemli değerlendirmelerde bulunacak. Söyleşinin ardından şiir dinletisi de sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, 7 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek olup, programa tüm vatandaşlar davetli.