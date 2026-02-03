Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi–Natoyolu Metrosu projesi kapsamında yürütülecek Natoyolu İstasyonu çalışmaları nedeniyle önemli bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultan Fatih Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.00’ten itibaren cadde araç trafiğine tamamen kapatılacak. Kapatma uygulamasının, çalışmalar süresince devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulunurken, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar süresince gösterilecek anlayış için yurttaşlara teşekkür etti.