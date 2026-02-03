Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Yağışların cuma ve cumartesi günü ülke genelinde yayılması bekleniyor.

Doğu’da Kar, Batı’da Sağanak Yağış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yarın yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini belirtti.

Macit, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini, batı bölgelerde ise yarın yağış beklenmediğini ifade etti.

Yeni Yağışlı Sistem Perşembe Günü Geliyor

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin batıdan yurda giriş yapacağını belirten Macit, şu bilgileri paylaştı:

“Perşembe günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz.”

Batı bölgelerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak görüleceğini aktaran Macit, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.

Hafta Sonu Sıcaklıklar Yükselecek

Hava sıcaklıklarının şu an mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara:

Yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Perşembe günü sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye düşecek.

İstanbul:

Perşembe gece saatlerinden itibaren yağış başlayacak. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 13–14 derece civarında olacak.

İzmir:

Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklık 16–17 derece civarında seyredecek.