Şiddetsiz Toplum Derneği, Sonsöz Gazetesi ve www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi kurucusu ve İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan’a “Teşekkür ve Takdir Belgesi” verdi.

Dernek Başkanı Rıza Sümer ve Başkan Vekili, Uzman Psikolog Şenay Ölmez’in imzalarını taşıyan belgede “Şiddetsiz Toplum Derneği’nce, sevgi, dostluk ve barış içinde yaşanacak Türkiye ve Dünya hedefine katkı amacı ile yürütülen çalışmalara yaptığınız onurlu desteklerinize teşekkür eder, takdirlerimizi sunarız” denildi.

Teşekkür ve Takdir Belgesinin sunulması için Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, üye Gürsel Aşan, Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Hikmet Molu ve Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Filiz Ardanuç Küçükkaya, Abdi Pehlivan’ı 2 Şubat 2026 tarihinde gazetenin merkez ofisinde ziyaret ettiler.

Belgenin sunulması sırasında, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi ve Sonsöz Gazetesi Tüzel Kişi Temsilcisi Şiddetsiz Toplum Derneği Temsilcisi Bahar Pehlivan Yedier, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü M. Umut Karakülah, sayfa sekreterlerinden Birsen Düzen ve İbrahim Ethem Ünal, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi muhabirlerinden Şevval Ateş ve Zehra Önen, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi muhabirlerinden Barış Berkant Oğuz ve Safanur Şahin hazır bulundular.

“DUAYEN GAZETECİ PEHLİVAN, MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİ İLE GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR”

Teşekkür Belgesi, Hikmet Molu ve Filiz Ardanuç Küçükkaya tarafından Abdi Pehlivan’a takdim edildi. Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Abdi Pehlivan’ın Rüzgarlı Sokak’ta yetişen çok iyi yürekli ve usta gazetecilerin başında geldiğini; insana, hayvana ve doğaya yönelik şiddetin sonlanması, sevgi, dostluk ve barışın yaygınlaşması amacı ile yapılan gönüllü çalışmalara mütevazi ancak etkili ve anlamlı katkılar yaparak tarihe geçtiğini belirtti.

“BU GİBİ ÖDÜLLER HAYATIMIZA DEĞER KATIYOR”

Aldığı “Teşekkür ve Takdir Belgesi”nden ötürü şükranlarını dile getiren Abdi Pehlivan ise “Öncelikle bana bu belgeyi layık gören başta 50 yıllık kadim dostum Rıza Sümer’e ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi ödüller yaptığımız işlerin doğruluğunu gösterirken bizi şevklendiriyor, hayatımıza değer katıyor. Bu ödülü hayatımın en önemli yerinde saklayacağım.” şeklinde konuştu.