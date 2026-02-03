Kaza, dün öğle saatlerinde, ilçenin Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şalpazarı-Acısu kara yolunda ilerleyen 61 AIF 075 plakalı okul servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşıdan gelen 34 GAZ 805 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralı olduğu belirtildi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA