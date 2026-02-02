İzmir’de 81 yaşındaki Erdinç Kavurt’un evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Aralık 2025’te İzmir’in Lale Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Erdinç Kavurt’un eşi, polise eşinin evde bıçaklandığını bildirince adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kavurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Kavurt’un oğlu Ş.Y.K. (46) ile mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen A.M.S. (19), H.Ş. (42), H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52)’yi 26 Aralık’ta gözaltına aldı.

Soruşturmada, Ş.Y.K.’nın arkadaşlarına babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine şüphelilerin hırsızlık amacıyla eve girdiği ihtimali üzerinde duruldu. Şüphelilerin, çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada sesleri duyan Erdinç Kavurt’un uyanarak müdahale ettiği ve bu sırada bıçaklandığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İncelemelerde, olay günü A.M.S. ve H.Ş.’nin eve girdiği, 2 şüphelinin gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise otomobille kaçış için mahallede beklediği tespit edildi. Şüphelilerin olay öncesinde bölgede keşif yaparak iş yerlerine ait güvenlik kameralarını kontrol ettikleri de belirlendi.

Evde yapılan incelemede bahçedeki bazı eşyaların ve buzdolabındaki etlerin çalındığı saptandı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bahçe duvarından atlayarak eve girdikleri ve çeşitli eşyalarla ayrıldıkları anlar yer aldı.

ETLERİ PİŞİRİRKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin, evden aldıkları etleri pişirip yerken yakalandıkları öğrenildi. Ş.Y.K.’nin emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği ve olayla ilgisinin olmadığını savunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklandı. Erdinç Kavurt’un oğlu Ş.Y.K. ile H.E. ve H.A. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.