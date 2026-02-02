Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; Balkon sohbetlerinin sigara için bahane olması ve bunun sigara tiryakiliğini artırması üzerine sosyal, psikolojik ve bağımlılık konusunda bilimsel çalışmalar doğrudan “balkon sohbeti” bağlamında az olabilir, ama sigaranın sosyal bağlamda kullanılmasının bağımlılık riskini artırdığına dair çok sayıda örnekler verebiliriz.

GENÇLERDE ÖZENTİYLE BAŞLIYOR

(Özellikle bunu ne yazık ki genç kuşakta çok görmekteyiz. Arkadaşlar arasında balkon sohbetlerinin sigarasız geçmediğine şahit oluyoruz. 20 dakikada 4 tane sigara içildiğine ne yazık ki şahit olmuş durumdayız) Sigara içmek sadece fizyolojik nikotin bağımlılığı ile açıklanamaz; çoğu kişi için sigara sosyal bir araç veya sohbetin bir parçası haline geliyor. Bu, sigaranın yalnızca kimyasal bağımlılıktan ibaret olmadığını gösterir ve aynı zamanda davranışsal ve sosyal biçimiyle iç içe geçmiş bir davranış olduğu görülmektedir.

Sigara içilen ortamlarda kurulan ilişkiler çoğu zaman alışkanlık üzerinden şekillenir; sigara ortadan kalktığında sohbetin de zayıfladığı görülür. Yani sigara, insanları gerçekten birbirine bağlamaz; sadece geçici bir ortak davranış yaratır.

Gençler ve yetişkinler arasında yapılan araştırmalar, sigaranın sosyal bağlamlarda (sohbet, arkadaş grubu buluşmaları) bir “bağ kurma aracı” olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu durum, sigarayı bir iletişim aracı hâline getirerek içme davranışını pekiştirebiliyor.

Yani balkon sohbetleri gibi “birlikte zaman geçirme” etkinlikleri, sigarayı sadece nikotin almak için değil, bir davranış biçimi ve sosyal yakınlaşma olarak güçlendirdiği görülüyor.

Balkon sohbetleri genellikle mecburi oluyor çünkü kapalı alanlarda içmek yasa ve sosyal baskılar nedeniyle balkonlar bu yüzden ortak buluşma noktası haline geliyor. Bir araya gelme nedenlerinden biri sigara içmek olabiliyor.

Sohbeti kırmamak için içilmeyen bir sigara içilme gereksinimine dönüşebiliyor.

SOSYAL İÇİCİLİĞİ ARTIRIYOR

Kişinin nikotin bağımlılığı düzeyi düşük olsa bile, sosyal ortamlarda sık sigara içmesi anlamına gelmektedir. Bu durum zamanla daha düzenli ve bağımlılığa açık bir içiciliğe dönüşmektedir.

