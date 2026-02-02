Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen ‘Bayrak Sevgisi’ temalı ilk derse katıldı.

Yılmaz, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile birlikte Hayri Arslan Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Okulda sınıfları da gezen Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerin bireylerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken Yılmaz, “Her birimizin düşüncelerinde, kullandığı kelimelerde ve hayata bakışında öğretmenlerimizin büyük emeği ve etkisi vardır” dedi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ise öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ‘Bayrak Sevgisi’ temasıyla başlamasının anlamlı olduğunu vurgulayarak, milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Öğrencilere de hitap eden Yılmaz, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerine değinerek, “Sizler Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek nesilsiniz. Sizlere emek veren öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.