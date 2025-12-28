Ankara’nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Kavak ve Yıldırım Dağları’nın eteklerinde, yaklaşık 1600 rakımda bulunan Karagöl’de etkili olan kar yağışıyla ağaçlar beyaza bürünürken, göl çevresinde oluşan kar örtüsü doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu. Kar yağışını fırsat bilen ziyaretçiler, kışın büyüleyici atmosferinde doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kimi vatandaşlar göl çevresinde karda yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimi ziyaretçiler ise beyaz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti. Aileleriyle bölgeye gelenler soğuk havaya aldırmadan mangal yaparken, çocuklar kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Fotoğraf tutkunları ise Karagöl’ün kış güzelliğini objektiflerine yansıtmaya çalıştı.

“Karagöl kışın bambaşka bir güzelliğe bürünüyor”

Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bölgede kamp yapan Ali Armutçu, Karagöl’ün dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, “Kışın oluşan sessizlik, beyaz örtü ve göl manzarası buraya bambaşka bir atmosfer katıyor” dedi.

Kar yağışıyla birlikte Karagöl’ü ziyarete geldiğini ifade eden Can Haydar ise, parkın şehir merkezine yakınlığı sayesinde kış aylarında da doğayla buluşmak isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu vurguladı.

Yetkililer, Karagöl çevresinde kar yağışının aralıklarla sürdüğünü belirterek, bölgeye gidecek vatandaşlara yol durumunu önceden kontrol etmeleri ve kış koşullarına uygun ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.