Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi’nin temeli, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde Kırkkonaklar Mahallesi’nde düzenlenen törenle atıldı.

Alzheimer ve demans hastası Çankayalıların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen merkezin temel atma törenine; CHP örgütleri, belediye yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende; CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, CHP YDK Üyesi Erdoğan Kılıç, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serpil Zülfikaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Emre Doğan ile CHP il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri yer aldı.

Ayrıca Çankaya Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Fırat Seyman, CHP Meclis Başkanvekili Veli Şahin, DİSK-Genel İş Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Güler, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri de törene katılım sağladı.

Çankaya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi’nin, hasta bireylerin yanı sıra hasta yakınlarına da destek sunması hedefleniyor.