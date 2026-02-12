Ankara Yaşamkent’te Eskişehir Yolu bağlantı noktasında oluşan ve sürücüler açısından tehlike yaratan iki büyük çukur için beklenen müdahale gerçekleştirildi. Daha önce araçlarda maddi hasara ve trafik güvenliği açısından risklere yol açtığı belirtilen çukurlar, ekiplerin yaptığı çalışma sonrası onarıldı.

Özellikle akşam saatlerinde fark edilmesi güç olan ve ani manevralara neden olduğu ifade edilen çukurların kapatılmasıyla birlikte, bölgede ulaşımın daha güvenli hale geldiği bildirildi.

