Çankaya Belediyesi, kamu hizmetlerinde hız, şeffaflık ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Çankaya Dijital Dönüşüm Projesi ile belediyecilik anlayışında önemli bir adım attı. Proje kapsamında pek çok hizmet yeniden yapılandırılarak vatandaşların işlemlerini internet ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca yapabilmesi sağlandı.

İmardan ruhsata, sosyal desteklerden randevu ve başvuru süreçlerine kadar geniş bir alanı kapsayan sistem sayesinde, belediye hizmetleri tek bir dijital çatı altında toplandı.

İmar ve Şehircilikte Dijital Dönem

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı başvurular artık Dijital Çankaya sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. İmar durumu, yol kotu, mimari ve tesisat projeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile yapı denetim işlemleri dijital ortama aktarıldı. Sistem hayata geçirilmeden önce tüm başvuru türleri için teknik analizler yapıldı, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte personele eğitimler verilirken, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmaları da yürütüldü.

Entegre Altyapı ile Güvenli İşlem

Dijital Çankaya sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Flexcity ile entegre çalışıyor. Vatandaşların yaptığı başvurular otomatik olarak EBYS’ye aktarılırken, ödeme ve harç bilgileri Flexcity üzerinden kontrol edilebiliyor. Bugüne kadar sistem üzerinden 19 bin 504 başvuru alınırken, 12 bin 46 başvuru tamamlandı. Dijital süreçler sonucunda 507 yapı ruhsatı ile 53 yanan veya yıkılan yapı ruhsatı düzenlendi.

Ruhsat ve Denetimde Çevrim İçi Kolaylık

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı işyeri açma ruhsatı, mesul müdür belgesi, 24 saat çalışma izni, mesafe uygunluk raporu ve resmi tatillerde çalışma ruhsatı başvuruları da dijital sistem üzerinden yapılabiliyor. E-ruhsat uygulaması kapsamında 1.601 başvuru alınırken, 602 başvurunun süreci tamamlandı.

Mobil Belediyecilik: Çankapp

Aralık ayı itibarıyla hizmete sunulan Çankapp mobil uygulaması, belediye hizmetlerini vatandaşların cebine taşıdı. Uygulama sayesinde başvuru ve işlemler yapılabiliyor, talep ve şikâyetler fotoğraf eklenerek iletilebiliyor ve süreçler anlık olarak takip edilebiliyor. Sosyal destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, sosyal tesisler, parklar, nöbetçi eczaneler ve duyurular tek platformda sunuluyor. Belediye borçları çevrim içi ödenirken, randevu ve hatırlatma bildirimleri de mobil uygulama üzerinden alınabiliyor.

Sosyal Hizmetler Tek Uygulamada

Çankapp’te yer alan “Çek Gönder” özelliğiyle çevre kirliliği, yol ve kaldırım sorunları fotoğraflanarak belediyeye iletilebiliyor. Gündüz bakım evleri, Öğrenci Sofrası, Patili Dostlar ve diş hekimliği hizmetleri gibi sosyal belediyecilik uygulamaları da dijital ortamda erişilebilir hale getirildi. Öğrenciler QR kod ile ücretsiz akşam yemeğinden faydalanırken, sokak hayvanlarına yönelik hizmetler ve sağlık randevuları da uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Dijital Randevu ve Yapay Zekâ Desteği

Evlilik işlemleri için geliştirilen dijital randevu sistemiyle başvurular yeni yıldan itibaren Dijital Çankaya üzerinden alınmaya başlandı. Ayrıca Bridge 360 Yapay Zekâ Destekli Çağrı Merkezi, vatandaşlara 7 gün 24 saat bilgi sunarak sıkça sorulan sorulara hızlı yanıt veriyor ve başvuru süreçlerinde yönlendirme sağlıyor.