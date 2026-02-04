Ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki N’Golo Kanté ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun orta sahadaki dinamizmi ve liderliğiyle sarı-lacivertli ekibe önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, Kanté transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda,

“Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kanté” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.

En-Nesyri ile Yollar Ayrıldı

Öte yandan Fenerbahçe, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. En-Nesyri, ayrılığın ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile sözleşme imzaladı. Bu gelişmeyle birlikte iki kulüp arasında dikkat çeken bir oyuncu değişimi yaşanmış oldu.

Transferde Hedef Şampiyonluk

N’Golo Kanté transferiyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosuna tecrübe ve kalite katmayı sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun performansını şimdiden merakla bekliyor.