PFDK tarafından yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen antrenörlerin dosyalarının tek tek incelendiği belirtildi. İncelemeler sonucunda, profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenörün çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığı kaydedildi.
Kurul, 11 antrenör hakkında “cezaya yer olmadığına” karar verirken, 1 antrenörle ilgili inceleme sürecinin ve idari tedbirin devam etmesine hükmetti.
PFDK açıklamasında, futbolun adil ve şeffaf bir ortamda oynanmasının önemine vurgu yapılarak, bahisle mücadele kapsamında disiplin uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Kaynak: DHA