Slot, takımının son durumu hakkında bilgi verirken sakatlığı devam eden Alexander Isak'ın maçta forma giyemeyeceğini, Joe Gomez'in durumunun ise maç saatinde netleşeceğini ifade etti.

"Baskıyı Kucaklıyoruz ve Galatasaray ile Oynamak İçin Sabırsızlanıyoruz"

Hollandalı teknik adam, Galatasaray ile bu sezon iki kez karşılaştıklarını ancak ilk defa kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, “Galatasaray ile bu sezon iki kez oynadık ve kaybettik. Ancak ilk kez kendi sahamızda oynayacağız. Yarın akşam taraftarlarımız bizi destekleyecek” dedi.

Slot, iç sahada daha güçlü olduklarını vurgulayarak, “Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Rakibi Analiz Ettik, Hazırız

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu dile getiren Slot, şunları ekledi:

“İlk maçta penaltımız VAR tarafından iptal edildi. Galatasaray her topun üzerine büyük bir mücadele gösterdi. Onların iyi savunmacıları var ve bu kolay bir maç olmayacak. İki kez karşılaştığımız rakibi tanıyoruz ve yarın tüm mücadeleyi ortaya koyarak bunu başaracağız.”

Çeyrek Final Heyecanı

Slot, baskının takım için olumlu bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Bu baskı iyi bir şey ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Hollandalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kendisi için de özel bir an olacağını vurguladı.

Liverpool, Galatasaray karşısında kendi evinde avantajını kullanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.