PFDK’nın 63 sayılı toplantısında alınan kararlara göre, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında özel güvenlik görevlisi bulundurmaması nedeniyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı ligde mücadele eden Serikspor Futbol A.Ş. ise saha sulamasının eşit yapılmaması nedeniyle talimatlara aykırılıktan 110 bin TL ceza aldı.

Futbolcuya 2 Maç Men

Pendikspor oyuncusu Hamza Yiğit Akman, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Alt Liglerde de Cezalar Var

İskenderunspor, özel güvenlik görevlisi eksikliği nedeniyle 55 bin TL ceza alırken; Elazığspor taraftarlarının çirkin tezahüratı sebebiyle 56 bin TL, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ise 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Tribünlere Bloke Kararı

Esenler Erokspor taraftarlarının neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle, Doğu Tribünü C blokta yer alan seyircilerin kartları bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

Alınan kararlar, Türk futbolunda disiplin uygulamalarının sıkı şekilde devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.