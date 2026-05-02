Henüz bebekken çıkan yangında iki elini kaybetti, ama hayattan umudunu hiç kaybetmedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; zorlu bir yaşam mücadelesini hukuk, siyaset ve toplumsal faydaya dönüştüren AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Buğday Tanesi” kitabı ve filmiyle milyonlara umut oldu, engelli hakları alanındaki çalışmalarıyla binlerce hayata dokundu. Serkan Bayram’ın hayatı, mücadelesi ve Türkiye’ye kattıklarını Sonsöz Gazetesi olarak sizler için kaleme aldık.

Gazetemiz SONSÖZ’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yaşam hikâyesini, siyasi çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Bayram’ın hayatı, bireysel bir başarı öyküsünün ötesinde; azim, kararlılık ve toplumsal sorumluluğun birleştiği güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR HAYAT

1974 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde dünyaya gelen Bayram’ın yaşamı, henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangınla köklü biçimde değişti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Bayram, iki elini kaybetti.

ÖNYARGILARA KARŞI VERİLEN SESSİZ AMA BÜYÜK MÜCADELE

Çocukluk yılları yalnızca fiziksel zorluklarla değil, toplumun önyargılarıyla da geçti. Zaman zaman dışlandı, zaman zaman “yapamaz” denildi. Ama o, bu sözleri kabul etmedi. Her engeli bir basamak yaptı. Eğitime sarıldı. Çünkü biliyordu ki en büyük güç bilgiydi. Büyük bir azimle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve başarıyla tamamladı.

Çocukluk yıllarını hem fiziksel zorluklar hem de toplumsal önyargılarla mücadele içinde geçiren Bayram, karşılaştığı engelleri bir sınır olarak değil, aşılması gereken birer eşik olarak gördü. Eğitim hayatına sıkı sıkıya sarıldı ve gösterdiği azimle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Başarıyla tamamladığı eğitimin ardından hukuk alanında meslek hayatına adım attı.

Avukatlık yaptığı yıllarda yalnızca mesleğini icra etmedi; sesi duyulmayanın sesi oldu. Onun için hukuk, bir meslekten öteydi. Bir vicdandı, bir sorumluluktu. özellikle dezavantajlı bireylerin hak mücadelesine katkı sunan Bayram, bu konularda mücadele etmeyi hayatının merkezine yerleştirdi.

MECLİS’E TAŞINAN MÜCADELE

Hukuk alanındaki birikimini siyasete taşıyan Bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. Meclis çalışmalarında özellikle engelli bireylerin hakları, fırsat eşitliği, erişilebilirlik ve sosyal adalet konularına odaklandı.

Engelli bireylerin kamu hayatında daha fazla yer alabilmesi için çeşitli girişimlerde bulunan Bayram, eğitim ve istihdam alanında fırsatların artırılması yönünde çalışmalar yürüttü. Engelli bireylerin hâkim ve savcı olabilmesinin önünü açan düzenlemelere verdiği destek ise dikkat çeken adımlar arasında yer aldı. Yıllarca önlerine konulan engelleri kaldırmak için çalıştı. Ve en önemlisi, “olamaz” denilenleri mümkün kılmaya başladı. Engelli bireylerin hâkim ve savcı olabilmesinin önünü açan düzenlemelere verdiği destek, onun mücadelesinin sembollerinden biri oldu.

“BUĞDAY TANESİ” İLE MİLYONLARA ULAŞAN HİKÂYE

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam öyküsü, Buğday Tanesi adıyla sinemaya uyarlandı. Aynı isimle yayımlanan kitap ve film, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Film, yalnızca bir biyografi olarak değil; engelli bireylerin yaşadığı zorlukları ve toplumsal önyargıları görünür kılan bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıktı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da ilgi gören yapım, farklı ülkelerde izleyiciyle buluşarak önemli bir farkındalık oluşturdu. Eğitim alanında da kullanılan film, özellikle akran zorbalığına karşı bilinçlendirme çalışmalarında etkili bir araç haline geldi.

