Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığda, yaklaşık 2 bin 300 metre rakımlı bölgede 6 çoban kar altında kaldı. Yaylada 1200 küçükbaş hayvanla birlikte hareket eden çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardı.

İki kişi hayatını kaybetti

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ile Suat Temel’in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bölgedeki yoğun kar ve tipi, arama çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı.

Çalışmalara yeniden start verildi

AFAD koordinasyonunda yürütülen ve daha önce olumsuz hava koşulları ile çığ riski nedeniyle durdurulan çalışmalar, yeniden başlatıldı. Erzurum ve Artvin AFAD ekipleri, jandarma ve yerel destek birimleriyle birlikte yeniden sahaya indi.

13 kişilik ekip bölgede

Yeni etapta Erzurum ve Artvin AFAD’dan uzmanlar, jandarma komandolar ve köy muhtarı dahil toplam 13 kişilik ekip, kar altında kaldığı değerlendirilen çoban Bülent Gezer’e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki zorlu hava şartları nedeniyle arama faaliyetlerinin kontrollü şekilde yürütüldüğü bildirildi.