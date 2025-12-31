Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığ ihbarı, bölgede endişeye yol açtı. Alınan ilk bilgilere göre, çığın düştüğü alanda hayvanlarıyla birlikte bulunan çobanların mahsur kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, köyden gelen ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, çığ altında insanların kalmış olabileceğine dair bilginin araştırıldığını söyledi. Ergün, zorlu kış şartları nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığını da vurguladı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekiplerin olay yerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin bölgeye erişiminin sağlanmasının ardından detaylı tarama yapılması planlanıyor.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.