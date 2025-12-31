Aktürk, TSK’nın sınırlar ve sınır ötesinde ülkenin beka ve güvenliğine yönelik tehdit unsurlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Açıklamaya göre, hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu, Münbiç’te 4 kilometre tünel imha edildi. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 111’e ulaşırken, Pençe-Kilit ve diğer harekat bölgelerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu ise 741 kilometreye ulaştı.

Hudut Güvenliği ve Uyuşturucu Operasyonları

Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1.186 kişinin ise engellendiğini açıkladı. 2025 yılında hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 9.942, engellenen kişi sayısı ise 66.794 olarak kaydedildi. Ayrıca, hudut birlikleri tarafından ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde, kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Bölgesel ve Küresel Barışa Katkı

Aktürk, Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “üçlü girişim” kapsamında Karadeniz’de mayın karşı tedbirleri ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, 2026 yılının bölgeye barış ve istikrar getirmesini temenni etti.

Tatbikatlar ve Eğitim Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra eğitim-tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirten Aktürk, 2025 yılında toplam 157 tatbikatın başarıyla icra edildiğini, Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatının tamamlandığını duyurdu. Ayrıca Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı ve NATO güvence tedbirleri kapsamında uluslararası faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı.

Savunma Sanayi ve Envantere Yeni Sistemler

Aktürk, TSK’nın modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendirildiğini söyledi. Açıklamaya göre; M60T tankı, HİSAR-A hava savunma sistemi, T-70 helikopteri, Hassas Güdüm Kitleri (HGK-84, LGK-82) ve çeşitli elektronik harp sistemleri envantere alındı. Ayrıca, Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, insansız hava ve kara araçları Kızılelma ve Anka-3 gibi sistemlerin geliştirilmesi ve yeni gemi inşalarının sürdüğü belirtildi.

Personel ve Askeri Öğrenci Alımları

Aktürk, personel temini ve askeri öğrenci alımlarının takvim çerçevesinde devam ettiğini belirterek, MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları için memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak’a kadar süreceğini açıkladı.

Yeni Yıl Mesajı

Aktürk, TSK’nın 2026 yılında da terörle mücadele, hudut güvenliği, uluslararası misyonlar ve insani yardım faaliyetlerinde görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Sözlerini, “2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk, bölgemize ve dünyaya barış ve istikrar getirmesi temennisiyle milletimizin yeni yılını kutluyoruz” diyerek tamamladı.