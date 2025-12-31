Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek kardeşlerimizle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız daha olacak' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, buradaki atölyeleri inceledi, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, 'Yılın son günü bugün. Bizler de Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerimizle bir araya geldik, yeni yıllarını kutladık. Onlarla zaman zaman yıl içerisinde de bir araya geliyoruz. Çalışmaları farklı atölyelerde devam ediyor. Bugün de yeni çalışmalarını bizlere sunma imkanı buldular' ifadelerini kullandı.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Göktaş, 'Engelli vatandaşlarımızın, engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS. Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'ye girecek kardeşlerimizle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız daha olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum' diye konuştu. (DHA)