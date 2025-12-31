Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide elde edilen kazanımların reformlarla taçlandırılacağını belirterek, turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda rekorlar kırıldığını söyledi. Merkez Bankası rezervlerindeki güçlenmeye, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat artışlarına vurgu yapan Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının yanı sıra, konut ve kira fiyatlarındaki dengenin sağlanacağını ifade etti.

“6 Şubat Depremi Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları”

2025 yılında hükümetin önceliğinin 6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması olduğunu hatırlatan Erdoğan, Hatay’da 455 bininci deprem konutunun teslim edildiğini duyurdu. Depremzedelere ve bu süreçte çalışan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, yapılan çalışmaları yerinde görmeye davet etti.

Bölgesel Barış ve İnsanlık İçin Adımlar

Erdoğan, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel barış çalışmalarına dikkat çekti. Suriye’de gönüllü geri dönüşlerin arttığını ve son bir yılda 600 bin Suriyeli’nin vatanlarına döndüğünü belirten Erdoğan, Gazze’deki insani yardım çalışmalarının hızlandırılması ve yeniden inşaat süreçlerine destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adil ve kalıcı barış sağlanması için girişimlerin sürdüğünü aktardı.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Milli Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreci, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemeli” diyerek, bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve komisyon çalışmalarını paylaştı. Erdoğan, sürecin 40 yıllık bir musibetten ülkeyi kurtarmayı hedeflediğini vurguladı.

2026 Hedefleri: Eser ve Yatırımlarla Konuşacağız

Erdoğan, mesajının sonunda, 2026 yılında da iş ve icraat odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. “Laf yerine eser, polemik yerine yatırım” vurgusu yapan Erdoğan, yeni yılda Türkiye’nin refah, huzur ve esenliğini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara seslenerek:

“Yeni miladi yılınız kutlu olsun. 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.”