Aralık ayının ilk haftasında TBMM’de kabul edilen ve 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile emeklileri ilgilendiren yeni bir uygulama 1 Ocak 2026 yılında yürürlüğe giriyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, SGK’den emekli aylığı alanlar ile geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişilerin, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim ve genel sağlık sigortası (GSS) borçlarının maaşlardan kesinti yoluyla tahsil edilmesi öngörülüyor.

EMEKLİLERDE TEDİRGİNLİK YARATTI

Gazete ve internet sitelerinde Gazete ve internet haber sitelerinde “1Ocak’tan itibaren emeklilerin maaşlarından yüzde 25 kesinti yapılacak” haber emekliler arasında tedirginlik yarattı. Bir çok emekli “Benimde maaşımda kesinti olacak mı” diye soruyorlar.

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Çevik konuya ilgili açıklık getirdi. Mustafa Çevik, emekli olduktan sonra prim borcu olduğu tespit edilen kişilerin aylıklarından, ocak ayı itibarıyla kesinti yapılmaya başlanacağını, yapılacak kesintinin emekli aylığının yüzde 25’ini aşmaması esas alınacağını söyledi..

Mali Müşavir Mustafa Çevik “Uygulama özellikle SSK ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanları ilgilendiriyor. Bu gruptaki sigortalıların emeklilik başvurusu sırasında geçmişe dönük prim borçları detaylı biçimde sorgulanmadan maaş bağlanabilmesi, bazı borçların yıllar sonra ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

BAĞ-KURLULAR KAPSAM DIŞI

BAĞ-KUR kapsamında emekli olanlar açısından ise farklı bir tablo bulunuyor. BAĞ-KUR’luların emekli aylığı alabilmesi için tüm prim ve GSS borçlarını tamamen ödemiş olması şartı aranıyor. Bu nedenle BAĞ-KUR emeklilerinin yeni kesinti uygulamasından etkilenmeyecek. Geçmişte işten ayrıldığı dönemde GSS borcu oluşan ve daha sonra yeniden çalışarak emekli olan çok sayıda kişinin borcu, emeklilik sonrasında tespit ediliyor.” diye konuştu.