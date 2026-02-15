Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, düşük değerli madeni paralara ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paraların basımı durduruldu.

Kararın arkasında ise artan üretim maliyetleri ile bu paraların dolaşımdaki kullanım oranının oldukça düşmesi yer alıyor. Son yıllarda özellikle enflasyon ve metal maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle küçük kupürlü paraların basım gideri, kendi değerinin üzerine çıkmıştı.

Ekonomistler, söz konusu adımın teknik bir düzenleme olduğunu ve nakit para sisteminde büyük bir değişiklik yaratmayacağını belirtiyor. Mevcut 1 ve 5 kuruşlar ise tedavülde kalmaya devam edecek; yani vatandaşın elindeki paralar geçerliliğini koruyacak.

Öte yandan piyasada fiyatların yuvarlanması uygulamasının daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle zincir marketler ve perakende satış noktalarında fiili olarak zaten uygulanıyordu.