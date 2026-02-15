Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken, baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri yeniden gündeme geldi. Halk takvimine göre her yıl şubat ayı itibarıyla birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemreler, doğanın uyanışının sembolü kabul ediliyor.

İlk Cemre Havaya Düşüyor

2026 yılında ilk cemre 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarihle birlikte hava sıcaklıklarında kademeli artış yaşanacağına inanılıyor. Özellikle gece soğuklarının azalması, cemrenin ilk etkileri arasında gösteriliyor.

İkinci Cemre Suya Düşecek

İlk cemreden bir hafta sonra, 26–27 Şubat tarihlerinde ikinci cemre suya düşecek. Geleneksel inanışa göre bu dönemde akarsu, göl ve deniz sularında ısınma başlıyor.

Üçüncü Cemre Toprağa Düşecek

Baharın gelişini simgeleyen son cemre ise 5–6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek. Üçüncü cemreyle birlikte toprak ısınmaya başlıyor, tarımsal faaliyetler için uygun dönem yaklaşıyor.

Cemre Nedir?

Cemre, kökeni Orta Asya ve Anadolu halk kültürüne dayanan bir doğa olayı inanışı olarak biliniyor. Bilimsel bir karşılığı bulunmasa da, mevsim geçişlerini gözlemleyen toplumların oluşturduğu halk takviminin önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.