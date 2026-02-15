Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sağanak sırasında Mikail-Akşamoldu bağlantı yoluna sürüklenen kaya parçalarını iş makineleri yardımıyla temizledi. Yapılan çalışmalarla yol yeniden güvenli hale getirildi.

Karaşar ve Köseler Arasında Çamur Temizliği

Ekipler ayrıca Karaşar ve Köseler mahalleleri arasındaki yolda biriken çamuru temizleyerek sürücüler için olası riskleri ortadan kaldırdı. Bölgede ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

Fatih Caddesi’nde Kumlama Çalışması

Çalışmalar kapsamında Fatih Caddesi’nde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yapıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sağanak sonrası başlatılan temizlik ve güvenlik çalışmalarıyla Beypazarı’nda ulaşımın kesintisiz sürmesi sağlandı. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.