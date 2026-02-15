Migros, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosunda görev yapan 7 bin 875 çalışanın Migros bünyesine alınarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturulduğu hatırlatıldı. İşten çıkarılan depo çalışanlarıyla yürütülen görüşmelerin ise uzlaşmayla tamamlandığı belirtildi.

“Çalışma barışını merkeze aldık”

Açıklamada, sosyal diyalog ve çalışan haklarına verilen önemin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük.”

“Güven ve huzur içinde devam edeceğiz”

Migros açıklamasında, bundan sonraki süreçte de tüm çalışanlarla birlikte güven ve huzur ortamında faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uzlaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirket ile çalışanlar arasındaki görüşmelerin karşılıklı mutabakatla sonuçlandığı kaydedildi.