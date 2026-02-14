Galatasaray’ın genç oyuncusu Hakan Çağrı Balta, kulübün sözleşme teklifini kabul etmedi. Fenerbahçe’nin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, Galatasaray konuyu TFF’ye taşıdı.

Sözleşme Teklifini Reddetti

Galatasaray U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. Genç santrforun, 15 Mayıs 2026’da 18 yaşına girmesiyle birlikte takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi. Bu karar, altyapıdan yetişen oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçe ile Prensip Anlaşması

Balta’nın sözleşmeyi reddetmesinin ardından Fenerbahçe’nin devreye girdiği ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Habere göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’a gönderdiği e-postada oyuncu ile anlaştığını belirterek yetiştirme bedelini ödemek istediğini bildirdi. Bu gelişme, iki kulüp arasında yeni bir gerilime yol açtı.

Galatasaray’ın TFF Başvurusu

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’nin bu girişimine sert bir yanıt verdi. Kulüp, söz konusu durumu Türkiye Futbol Federasyonu’na taşıyarak resmi şikayette bulundu. Bu süreç, iki kulüp arasındaki rekabetin altyapı oyuncuları üzerinden de devam ettiğini gösteriyor.

Oyuncunun Performansı

Hakan Çağrı Balta, bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti. Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili karar süreci, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları tarafından yakından takip ediliyor.

Türk futbolunda altyapı oyuncularının büyük kulüpler arasında transferi sık sık gündeme geliyor. Bu tür gelişmeler, kulüplerin genç yetenekleri kadrolarına katma stratejilerinin yanı sıra rekabetin farklı boyutlara taşınmasına neden oluyor.

Hakan Çağrı Balta’nın sözleşme süreci, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir tartışma konusu yarattı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili karar, hem kulüplerin tutumunu hem de federasyonun yaklaşımını belirleyecek. Sürecin nasıl sonuçlanacağı futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.