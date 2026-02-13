Fenerbahçe Futbol AŞ, mali yapısını rahatlatmak için çok büyük bir sermaye artırımına gittiğini duyurdu. Kulübün daha önce 1 milyar 250 milyon TL olan sermayesi, 5 milyar TL’si nakit olmak üzere artırıldı ve toplamda 6 milyar 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yapılan bu artış, kulüp tarihinin en yüksek tutarlı finans hamlelerinden biri olarak dikkat çekti. Artırılan kısmın nakit olması ise kulübe doğrudan para girişi sağlanacağı anlamına geliyor.

Amaç: Borçları azaltmak, kasayı rahatlatmak

Sermaye artırımının temel amacı kulübün finansal yükünü hafifletmek. Bilindiği gibi son yıllarda bankalar birliği anlaşması, faiz giderleri ve yüksek borç kalemleri kulüplerin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Bu adımla birlikte:

Banka borçlarının bir kısmının kapatılması

Faiz yükünün azaltılması

Nakit akışının rahatlatılması

Finansal fair-play kriterlerinde elin güçlenmesi

hedefleniyor.

Kısacası kulüp, “borcu döndürmek yerine azaltma” yoluna giderek daha sürdürülebilir bir mali yapı kurmak istiyor.

Yüzde 400’e varan artış

Yapılan artış oranı yaklaşık yüzde 400 seviyesinde. Bu da mevcut sermayenin dört katından fazla büyütüldüğü anlamına geliyor. Artırımın büyük bölümü borsada işlem gören hisseler üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu süreçte mevcut hissedarlara rüçhan hakkı tanınacak. Yani isteyen yatırımcı, yeni çıkarılan paylardan alma hakkına sahip olacak.

Kulüpler için kritik model

Uzmanlara göre bu tarz sermaye artırımları, özellikle büyük kulüplerin finansal darboğazdan çıkması için en etkili yöntemlerden biri olarak görülüyor.

Gelir artırmadan borç azaltmanın zor olduğu futbol ekonomisinde, doğrudan nakit sermaye koymak kulübe:

Transferde hareket alanı

Maaş ödemelerinde rahatlama

UEFA kriterlerinde avantaj

sağlayabiliyor.