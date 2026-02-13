Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile yeni bir üye kampanyası başlattığını açıkladı. “Karanlığa, hukuksuzluğa, yokluğa, haksızlığa #KatlanmakZorundaDeğilsiniz” etiketiyle yayımlanan mesajda, toplumsal dayanışma ve birlikte mücadele vurgusu öne çıktı.

Paylaşımda, “Bu toprakların mayasında umut, ruhunda cesaret var. Teslim olmak yok” ifadelerine yer verilirken; yurttaşlara sorumluluk alma, millet iradesine sahip çıkma ve hukuksuzluğa boyun eğmeme çağrısı yapıldı. “Katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz” denilen mesajda, kampanyanın dijital üyelik sistemi üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Hazırlanan video metninde ise umut ve ortak mücadele teması işlendi. “Hiçbir hikâye tek başına yazılmaz” vurgusuyla birlik mesajı verilirken, birlikte hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekildi.