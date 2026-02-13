Ankara’nın Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Vadisi, ekolojik zenginliği ve kültürel geçmişiyle gündeme taşındı. Mamak Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda ilçenin doğal değerlerini görünür kılmak ve koruma–kullanma dengesi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda vadinin; doğal dokusunu koruyan, çevreye duyarlı ve bilimsel temellere dayanan planlamalarla gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Aynı zamanda bölgenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

Doğa–Kent–İnsan İlişkisi Ele Alındı

Söyleşi, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde; Kültür Sanat Meclisi, Çevre ve İklim Meclisi ile STK Proje Destek Grubu iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa Mamak Belediyesi’ni temsilen Kırsal Hizmetler Müdürü Mehmet Murat Erten katıldı.

Etkinlik, Kültür Sanat Meclisi Fotoğraf Alt Çalışma Grubu Sözcüsü Hürdoğan Aydoğdu’nun hazırladığı “Kıbrıs Vadisi” başlıklı slayt gösterimiyle başladı. Programda vadinin doğal yapısı, ekolojik değeri ve korunmasına yönelik çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, doğa–kent–insan ilişkisini merkeze alan görüşleri dinleyerek katkı sundu.

Toplantıda ayrıca İnşaat Mühendisi Erdoğan Bacıoğlu ile STK Proje Destek Grubu Sözcüsü Habib Şeker de teknik ve çevresel perspektifler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.