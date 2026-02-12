Ankara’da siyaset bazen kürsülerden değil, kapalı kapılar ardındaki fısıltılardan şekillenir.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; son haftalarda Meclis kulislerinde, parti merkezlerinde ve siyasi temas trafiğinin yoğunlaştığı başkent koridorlarında dolaşan ortak bir tarih dikkat çekiyor: Kasım 2027. Resmî takvimde yer almayan bu tarih, kulislerde “erken seçim ihtimali” başlığı altında dillendiriliyor.

Henüz alınmış bir karar, ilan edilmiş bir takvim ya da resmî bir hazırlık yok. Ancak edinilen kulis bilgilerine göre, bazı siyasi aktörler önümüzdeki döneme ilişkin senaryoları masaya yatırırken 2027 yılının sonbaharını olası bir dönemeç olarak değerlendiriyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN SENARYO

Siyasi kaynakların aktardığına göre, erken seçim ihtimali bir zorunluluk ya da kesin bir plan olarak değil; olasılıklar üzerinden yürütülen bir değerlendirme olarak ele alınıyor. Bu değerlendirmelerde özellikle Kasım 2027 tarihi, “konuşulan zaman aralıklarından biri” olarak kulislerde yer buluyor.

Ankara’da bu tür tarihler çoğu zaman yüksek sesle telaffuz edilmez. Daha çok “not edilen”, “kenara yazılan” ve “şartlara bağlı” senaryolar olarak kulaktan kulağa dolaşır. Kasım 2027 de tam olarak bu çerçevede ifade ediliyor.

NEDEN 2027?

Kulislerde erken seçim ihtimalinin 2027 yılı üzerinden konuşulmasının ardında birkaç temel başlık öne çıkıyor. Bunların başında, siyasi takvimle ilgili hesaplar geliyor. Parti kurmayları, önümüzdeki dönemde Meclis çalışmaları, yasama temposu ve yürütmenin gündeminin yoğunluğunun bu tür değerlendirmeleri kaçınılmaz kıldığını dile getiriyor.

Bir diğer başlık ise siyasi ve ekonomik denge arayışı. Ankara kulislerinde, “Türkiye’de seçim ihtimali her zaman masadadır; mesele ne zaman ve hangi şartlarda” yorumları yapılıyor. Bu çerçevede 2027 sonbaharı, bazı siyasi aktörler tarafından “kritik eşik” olarak görülüyor.

PARTİ MERKEZLERİNDE HAVA NASIL?

Kulis bilgilerine göre, iktidar ve muhalefet cephesinde erken seçim konusunda açık bir çağrı ya da resmî bir tutum bulunmuyor. Ancak parti merkezlerinde yapılan değerlendirmelerde, “her ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiği” yönünde görüşlerin dile getirildiği ifade ediliyor.

