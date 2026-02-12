İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Aydın’ı “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Verilen hapis cezasına ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

İşte CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in açtığı davada yaptığı savunma: "Madem ki kararlar Türk milleti adına veriliyor. Alnım ak başım dik. Ben milletin vicdanında cezalandırılmayacağıma eminim. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum, siyaset yapmak suç mudur? Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım.

Bizim için en büyük tehlike gençliğin konuşması değil, susmasıdır. Çünkü gençlik susarsa, ülkeden umudunu kesmiş demektir.

Ne mutlu ki tüm baskılara rağmen gençlik hâlâ konuşuyor. Çünkü ülkesinin aydınlık geleceğine inanıyor. Ne ile yargılanıyorum?

Genel Başkanımızın konuşmasını paylaşmakla... Nasıl ki Ak Parti Gençlik Kolları kendi Genel Başkanlarının konuşmalarını paylaşıyorsa, biz de, kendi Genel Başkanımızın meclis kürsüsünde milletimize hitaben yaptığı konuşmaları paylaşıyoruz.

O gün de bir adım geri atmadan paylaştık.

Bugün de her sözünü savunmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Bu dava, ne yazık ki ülkemizdeki siyasi iklimin bir sonucudur. Benim üzerimden tüm gençliğe; 'Hangi çerçevede konuşabilirsiniz, hatta hangi partide siyaset yapabilirsiniz' sınırlarını çizen bir uyarı verilmek istenmektedir.

Benim mücadelem siyasidir. Bu mücadeledeki muhatabım savcılar değil; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olmalıdır.

Anlaşamadığımız konularda birbirimize söyleyecek sözümüz olmalıdır. Sözümüzün polisiye tedbirlerle bastırılması, bizden çok siyasi rakiplerimize yapılmış bir ayıptır."