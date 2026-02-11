MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gerçekleşen görev değişikliklerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Kabine revizyonunun yürürlükteki Anayasa hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişi kapsamında gerçekleştiğini belirten Bahçeli, sürecin demokratik takdir çerçevesinde, hukuki ve meşru bir zeminde yürütüldüğünü ifade etti.

Görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan yeni bakanlara da başarı dileklerini iletti. Atamaların kanun ve meşruiyet sınırları içinde yapıldığını vurguladı.

TBMM’deki Yemin Törenine Eleştiri

Bahçeli açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe de değindi. Özellikle Adalet Bakanı’nın yemin merasimi esnasında CHP milletvekillerinin kürsü işgaline varan tutumunu eleştiren Bahçeli, bu davranışların hiçbir şekilde haklı ve mazur görülemeyeceğini belirtti.

CHP’nin tavrını “anti demokratik ve faşizan” olarak nitelendiren Bahçeli, söz konusu yaklaşımın siyaset ve demokrasiyle bağdaşmadığını savundu.

“Yeni Bakanların Yanındayız” Mesajı

Açıklamasının devamında CHP’nin siyasi tutumunu da hedef alan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı’nın takdirleri doğrultusunda atanan yeni bakanların sonuna kadar arkasında ve yanında olduğunu ifade etti.