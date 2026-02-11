Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.
Gıda üretim noktaları, market, kasap, fırın, pastane ve toplu tüketim alanlarındaki kontrollerde gıda güvenliği, hijyen koşulları, ürün etiket bilgileri, izlenebilirlik sistemleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Ramazan ayı öncesinde artan tüketim yoğunluğu nedeniyle fırsatçılığın önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kaynak: AA