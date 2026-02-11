Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, geçirdiği akut Multiple Skleroz (MS) atağı sonrası bir kez daha İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eşinin akut MS atağı nedeniyle yeniden hastaneye gönderildiğini belirtti. Sürecin sağlık açısından ciddi bir risk barındırdığını ifade ederken, Anayasa Mahkemesi kararının ivedilikle uygulanmasını beklediklerini vurguladı.

Meriç Demir Kahraman, eşinin özgürlüğüne kavuşarak ailesine ve uygun sağlık koşullarına erişebilmesi gerektiğini dile getirirken, taleplerinin yalnızca adalet olduğunu kaydetti.

Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.