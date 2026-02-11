CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın siyasi geleceğine ilişkin kulisler hareketlendi. Ankara siyasetinde konuşulan iddialara göre Özarslan’ın AK Parti’ye katılabileceği öne sürülürken, gözler bugün TBMM’de yapılacak AK Parti grup toplantısına çevrildi.

Siyasi kulislerde, Özarslan’ın grup toplantısında rozet takabileceği iddia ediliyor. Ancak parti kaynaklarına dayandırılan bazı değerlendirmelerde ise AK Parti yönetiminin Özarslan’a mesafeli olduğu ve böyle bir geçişe sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Henüz AK Parti cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Özarslan’ın bugünkü grup toplantısında yer alıp almayacağı ve olası bir katılımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği toplantı sırasında netlik kazanacak.

Öte yandan, Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından yaptığı açıklamalar ve parti yönetimiyle yaşadığı polemik de süreci siyasi açıdan daha dikkat çekici hale getirmişti.

Gelişmeler, TBMM’deki grup toplantısının ardından netleşecek.