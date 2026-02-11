Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi. AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.